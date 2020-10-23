На Одещині кандидату на пост глави ОТГ кинули у двір "коктейлі Молотова", - поліція. ФОТО
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В Одеській області кандидату на пост глави однієї з об'єднаних територіальних громад у двір кинули дві пляшки із запальною сумішшю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.
Зазначається, що інцидент стався в селі Троїцьке Біляївського району.
"У поліцію надійшло повідомлення від кандидата на пост глави однієї з ОТГ про те, що на його двір закинули дві пляшки із запальною сумішшю", - повідомляє поліція.
В результаті події ніхто не постраждав. Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб.
За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.