Апеляція у справі Марківа: Сьогодні відбудеться 4-те слухання, Аваков називає його "доленосним". ФОТО
1 61210
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у п'ятницю прибув до Мілана, де відбудеться чергове засідання апеляційного суду присяжних у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа.
Про це йдеться на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.
"Саме зараз в італійському апеляційному суді захист Віталія Марківа готується до виступу. Це вже четверте слухання у апеляційній справі українського гвардійця", - йдеться в повідомленні.
Підтримати Віталія прилетіли мама Оксана Максимчук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Ми очікуємо, що докази захисту будуть переконливі. Аргументи, які ми надали суду, запевнять у тому, що наш солдат не винен. Я розраховую на те, що це засідання, яке сьогодні відбудеться, буде доленосним і за рішенням суду вже скоро ми побачимо Віталія в Києві", - зазначив Аваков.