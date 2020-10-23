Нардеп Кіт просить СБУ перевірити інформацію про російське громадянство Пальчевського. ДОКУМЕНТ

Народний депутат з групи "Довіра" Андрій Кіт подав заяву в СБУ після того, як дізнався, що у кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського є російське громадянство.