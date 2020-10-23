Новини Фото

Нардеп Кіт просить СБУ перевірити інформацію про російське громадянство Пальчевського. ДОКУМЕНТ

4 70913
Нардеп Кіт просить СБУ перевірити інформацію про російське громадянство Пальчевського. ДОКУМЕНТ
Народний депутат з групи "Довіра" Андрій Кіт подав заяву в СБУ після того, як дізнався, що у кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського є російське громадянство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, копію заяви нардеп опублікував у фейсбуці.

"Балотування російського громадянина на посаду глави столиці України суперечить не тільки здоровому глузду, а й законодавству України. Звернувся із заявою до Служби безпеки України. Копію депутатського звернення додаю", - написав Кіт.

Нардеп Кіт просить СБУ перевірити інформацію про російське громадянство Пальчевського 01
Нардеп Кіт просить СБУ перевірити інформацію про російське громадянство Пальчевського 02
Нардеп Кіт просить СБУ перевірити інформацію про російське громадянство Пальчевського 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кандидат у мери Києва Пальчевський є громадянином РФ. ВІДЕО+ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Бакланов отклонит этот позов, бо у пальчевского хранятся анализы зебила и это его перемога Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского - Цензор.НЕТ 5760
  • Прощай немытая раССея
    Это получается, что возможный кадровый сотрудник или агент ФСБ\ГРУ делал анализы будущему президенту Украины и мог повлиять на их результаты?... Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского - Цензор.НЕТ 6286
  • Дорогой Я
    СБУ рассмотрит... через пару месяцев. А андрей кот попиарился прямо сейчас. Если бы хотел каких-то своевременных решений - должен был обратиться в суд - он обязан по делам выборов принимать решения немедленно.
    Делаем выводы, панове избиратели.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини