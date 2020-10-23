СБУ запобігла нелегальному вивезенню за кордон товарів військового призначення. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України запобігла незаконному переміщенню через митний кордон товарів військового призначення, що підлягають обов'язковому державному експертному контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники і слідчі СБУ встановили, що житель одного з райцентрів Чернівецької області намагався переправити в одну з країн ЄС 55 комплектуючі для приладів вимірювання іонізуючого випромінювання. Це обладнання, за висновками експертів, може використовуватися для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки.

Чоловік перевозив деталі на власному автомобілі в режимі "зеленого коридору" з приховуванням від митного контролю. Правоохоронці затримали транспортний засіб із товаром на пункті пропуску "Порубне-Сірет" Буковинської митниці.

Слідчі Управління СБ України в Чернівецькій області розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

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Триває слідство.

Заходи щодо викриття протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.





Фото: сайт СБУ