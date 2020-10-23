Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Думай... Те
Читайте на "Цензор.НЕТ": Владимир Зеленский и День выборов
Небезпечне завдання
Виїзне засідання
Читайте на "Цензор.НЕТ": Приблизно 100 "слуг народу" на два дні поїхали на Донбас, - заступниця голови фракції Кравчук. ФОТОрепортаж
Шанс
Повернення
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо про "слуг народу": два дні селфилися на Донбасі, а до простих людей так і не зійшли
Сміливе рішення
Велике Зе!будівництво
...п'ять питань
Опитування будуть проводити волонтери в білих накидках з написом "5 питань від президента"
Паралельна реальність
Не будемо називати прізвищ...
Не дайте себе обдурити
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