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Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Думай... Те

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владимир Зеленский и День выборов

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Небезпечне завдання

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Виїзне засідання

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приблизно 100 "слуг народу" на два дні поїхали на Донбас, - заступниця голови фракції Кравчук. ФОТОрепортаж

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Шанс

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Повернення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо про "слуг народу": два дні селфилися на Донбасі, а до простих людей так і не зійшли

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Сміливе рішення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат у мери Києва Пальчевський є громадянином РФ. ВІДЕО+ФОТО

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Велике Зе!будівництво

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

...п'ять питань

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Опитування будуть проводити волонтери в білих накидках з написом "5 питань від президента"

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Паралельна реальність

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Не будемо називати прізвищ...

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Не дайте себе обдурити

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 112.
  • Maksim Perepelitca
    Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 956. Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6870 .
  • Frol Fedoroff
    Вот это реально супер Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4661
    Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9325
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