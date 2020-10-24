Троє людей загинули в лобовій ДТП на Львівщині. ВІДЕО+ФОТО
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23 жовтня о 19:35 на автодорозі Київ-Чоп, в селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району, сталася смертельна ДТП.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.
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Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Пежо", 32-річний львів'янин, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Рено", за кермом якого перебував 65-річний житель Львова.
Від травм на місці ДТП загинули три людини - 73-річна пасажирка автомобіля "Рено", а також водій "Пежо" і його 34-річний пасажир. Особисті дані загиблих уточнюються. Водія "Рено" з травмами доставили до лікарні.