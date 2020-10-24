Поліція виявила в Рівному понад 50 киян, які роздавали газети з компроматом на кандидата в мери. ФОТОрепортаж

У Рівному патрульна поліція виявила трьох киян, які поширювали газети з компроматом щодо одного з кандидатів у мери обласного центру. Загалом у місто прибуло понад 50 жителів Києва для такої "роботи".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС, близько третьої години ночі в суботу екіпаж патрульної поліції виявив трьох чоловіків із Києва, які поширювали такі газети в Рівному.

Інформацію про прибуття молодих людей із Києва передали всім екіпажам патрульної поліції і в Рівненський відділ поліції.

"Встановлено, що 56 осіб прибули зі столиці п'ятьма мікроавтобусами. Серед них також було десять неповнолітніх. Щодо 42 осіб співробітники поліції склали адміністративні протоколи", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські вилучили у правопорушників близько 10 тисяч примірників газет із компроматом.









На посаду мера Рівного балотується 16 осіб.