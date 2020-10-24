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Невідомі в Рівному підпалили Mercedes-Benz кандидата в депутати облради від "Слуги народу" Карауша. ФОТО (оновлено)

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Правоохоронці розслідують факт підпалу в Рівному автомобіля Mercedes-Benz, який належить 44-річному директору комунального підприємства і кандидату в депутати обласної ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області, інформація про те, що на вулиці Клима Савури в обласному центрі горить автомобіль, надійшло в поліцію в суботу, 24 жовтня, близько 4:00.

"Поліцейські на місці події встановили, що транспортний засіб Mercedes-Benz CLS 350 належить 44-річному жителю - директору комунального підприємства і кандидату в депутати обласної ради. Легковий автомобіль було припарковано у дворі багатоповерхівки за місцем проживання власника", - сказано в повідомленні.

Невідомі в Рівному підпалили Mercedes-Benz кандидата в депутати облради від Слуги народу Карауша 01

Зокрема, вогнем знищено бампер і моторний відсік автомобіля. З місця події криміналісти вилучили пластмасову посудину із залишками паливно-мастильних матеріалів.

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За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі поліції почали досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

За інформацією місцевого видання VSE, автомобіль належить директору "Рівнеоблводоканалу" і кандидату №1 в обласну раду від "Слуги народу" Андрію Караушу. Він пов'язує підпал з політичною діяльністю.

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Топ коментарі

  • Серый Вовк
    Наши люди на Меринах не катаются ... Неизвестные в Ривном подожгли Mercedes-Benz кандидата в депутаты облсовета - Цензор.НЕТ 4425
  • ALEX SUROVV
    Интересно, откуда директор комунального предприятия взял деньги на такую тачку особенно если у нас все комунальные предприятия настолько нищие что даже дома покрасить и ямы во дворах заасфальтировать у них денех нету?
  • Злий Грицько
    Вся печаль в том, что они ссуки покупают эти машины на уворованные деньги из бюджета и взятки. Другими словами за наши же деньги. А мы потом палим эти деньги. А они снова будут воровать их у нас и покупать себе дорогие машины. Круговорот этот может остановить только утилизация подобных мразей.
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