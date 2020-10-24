Невідомі в Рівному підпалили Mercedes-Benz кандидата в депутати облради від "Слуги народу" Карауша. ФОТО (оновлено)
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області, інформація про те, що на вулиці Клима Савури в обласному центрі горить автомобіль, надійшло в поліцію в суботу, 24 жовтня, близько 4:00.
"Поліцейські на місці події встановили, що транспортний засіб Mercedes-Benz CLS 350 належить 44-річному жителю - директору комунального підприємства і кандидату в депутати обласної ради. Легковий автомобіль було припарковано у дворі багатоповерхівки за місцем проживання власника", - сказано в повідомленні.
Зокрема, вогнем знищено бампер і моторний відсік автомобіля. З місця події криміналісти вилучили пластмасову посудину із залишками паливно-мастильних матеріалів.
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За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі поліції почали досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.
За інформацією місцевого видання VSE, автомобіль належить директору "Рівнеоблводоканалу" і кандидату №1 в обласну раду від "Слуги народу" Андрію Караушу. Він пов'язує підпал з політичною діяльністю.