Невідомі в Рівному підпалили Mercedes-Benz кандидата в депутати облради від "Слуги народу" Карауша. ФОТО (оновлено)

Правоохоронці розслідують факт підпалу в Рівному автомобіля Mercedes-Benz, який належить 44-річному директору комунального підприємства і кандидату в депутати обласної ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області, інформація про те, що на вулиці Клима Савури в обласному центрі горить автомобіль, надійшло в поліцію в суботу, 24 жовтня, близько 4:00.

"Поліцейські на місці події встановили, що транспортний засіб Mercedes-Benz CLS 350 належить 44-річному жителю - директору комунального підприємства і кандидату в депутати обласної ради. Легковий автомобіль було припарковано у дворі багатоповерхівки за місцем проживання власника", - сказано в повідомленні.

Зокрема, вогнем знищено бампер і моторний відсік автомобіля. З місця події криміналісти вилучили пластмасову посудину із залишками паливно-мастильних матеріалів.

Дивіться також: Поліція виявила в Рівному понад 50 киян, які роздавали газети з компроматом на кандидата в мери. ФОТОрепортаж

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі поліції почали досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

За інформацією місцевого видання VSE, автомобіль належить директору "Рівнеоблводоканалу" і кандидату №1 в обласну раду від "Слуги народу" Андрію Караушу. Він пов'язує підпал з політичною діяльністю.