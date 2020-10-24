Масштабну схему фальсифікації виборів розкрито у Святошинському районі Києва. ФОТО

У Святошинському районі Києва викрито масштабну схему, яка має ознаки підготовки до фальсифікації місцевих виборів 25 жовтня.

Про це повідомила голова комісії з питань культури туризму та інформаційної політики в Київській міській раді Вікторія Муха, передає Цензор.НЕТ.

"Члени Святошинської районної ТВК звернули увагу на те, що деякі люди пачками приносять на дільниці заяви виборців про неможливість голосування на виборчій дільниці і бажання проголосувати вдома. Занепокоєння викликало і те, що медичні довідки були видані лише кількома сімейними лікарями, а заяви написані одним почерком", - написала Муха на сторінці у фейсбуці, прикріпивши до публікації відповідні фото.





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За її словами, також з'ясувалося, що заяви громадян про бажання голосувати вдома подавалися не родичами, сусідами чи знайомими громадян, а кількома особами, які називалися представниками партії, представників якої поліція вже викрила на скуповуванні голосів.

"Є інформація, що і отримували їх у приймальнях представники цієї партії. Також увагу спостерігачів привернуло те, що заяви про голосування вдома були написані синхронно. Підтверджено, що заяви з проханням дозволити проголосувати не на виборчій дільниці написано майже одночасно - в останній тиждень перед виборами. А на медичних довідках, які свідчать про те, що особа за станом здоров'я не здатна відвідати дільницю, відсутнє прізвище лікаря, який її видав, а також не вказано дату видачі", - зазначила Муха.

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За її інформацією, зараз вдалося встановити сімейних лікарів ЦПСД №2 Святошинського району (вул. Симиренка, 38) і кількох осіб, що займаються організацією масового голосування за межами виборчих дільниць.

"Встановлену ​​інформацію вже передано до Національної поліції України для вжиття невідкладних заходів реагування. Сподіваємося, що цю давно відому технологію фальсифікації виборів і скуповування голосів буде зупинено, а винних притягнуто до відповідальності", - підсумувала Муха.





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