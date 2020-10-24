Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження". ФОТО
17 690142
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про виявлення під крилом його автомобіля "пристрою стеження".
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов із машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток", - написав Арахамія.
Він викликав поліцію, прибула бригада вибухотехніків.
"За попередніми даними, пристрій стеження", - додав нардеп.