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Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження". ФОТО

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про виявлення під крилом його автомобіля "пристрою стеження".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов із машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток", - написав Арахамія.

Він викликав поліцію, прибула бригада вибухотехніків.

"За попередніми даними, пристрій стеження", - додав нардеп.

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Арахамія знайшов під крилом своєї машини пристрій стеження 02

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Арахамія знайшов під крилом своєї машини пристрій стеження 03

Топ коментарі

  • Серж Пир
    Скоро будет видео, как Петя лично его монтировал Арахамия нашел под крылом своей машины "устройство слежения" - Цензор.НЕТ 2893
  • Степан Иванов 8d06009e
    А Турчинов на шухере?))
  • vlasta
    Вспомнил анекдот о Неуловимом Джо.
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