ЗМІ показали урни для опитування Зеленського і форму волонтерів. ФОТО

Стало відомо, якими будуть урни для всеукраїнського опитування президента Володимира Зеленського і форма волонтерів, які його проводитимуть у день місцевих виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, знімок із відповідним прикладом опублікувала "Українська правда".

На ньому видно, що волонтери будуть одягнені в спеціальні білі жилети з написом "5 запитань від президента".

Що стосується урни для голосування, то вона зроблена з картону і опломбована паперовою стрічкою.

Крім того, на ній також буде наклейка з написом "5 запитань від президента", як і на жилетах волонтерів.

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Зазначається, що інтерв'юерам заборонено мати із собою жодну агітацію і перебувати на території виборчих дільниць. Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.

Вони працюватимуть із 8:00 до 20:00 із можливістю 4 рази відійти на перерву в 15 хвилин. Після цього урни відвезуть у місце підрахунку голосів, невикористані бланки знищять, а на використаних підрахують голоси і складуть за результатами підрахунків протоколи.

Інтерв'юери також мають бути в масках і рукавичках, якими їх забезпечать організатори.

Спеціальних наметів чи інших конструкції встановлювати не планується. У разі негоди інтерв'юери мають зайти під навіс або в приміщення, однак, за інструкцією, не заходити безпосередньо на територію дільниці.