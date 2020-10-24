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Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони. ФОТОрепортаж

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Навчання Warrior Watcher 2020 тривають у Миколаєві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Основна мета тренувань — ознайомлення з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами Збройних Сил України та підрозділами охорони Королівських військово-повітряних сил Великої Британії.

"Це зовсім різні підходи у плануванні та виконанні завдань щодо організації охорони. Такі тренування будуть не тільки цікавими, а й дуже динамічними, що дозволить запозичити досвід провідних країн світу", — зазначив заступник керівника навчань підполковник Сергій Максименко.

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За словами керівника групи інструкторів ЗС Великої Британії флайт-лейтенанта Бена Хьюітта, для британських інструкторів важливо не тільки проводити тренування для українських колег, а також обмінюватись досвідом та думками. "Нам дуже приємно, що ми вже другий рік поспіль приїздимо в Україну й надалі поглиблюємо співпрацю між нашими країнами та дружні зв’язки", - сказав він.

Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони 01
Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони 02
Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони 03
Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони 04

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Топ коментарі

  • metal35
    Good!
  • Евгеньевич Євгенович
    Британці старі та чудові вояки. Такий обмін досвідом нам та їм точно на користь.
  • Петр Муханов
    А ты предлагаешь в штыковую, или на кулаках, придурок кацапский?
    Так сейчас так уже не воюет никто.

    Да и на штыках и на кулаках вас бы, чмошников, гаранированно вынесли бы. Как когда-то под Инкерманном. Кацапам с бритами хронически не везло.
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