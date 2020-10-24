Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя. ДОКУМЕНТ
Так іронізує в Facebook фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, інформує Цензор.НЕТ.
"Попри ошалілу реорганізацію медичних сил, масову ліквідацію посад, виведення поза штат і звільнення фахових спеціалістів під виглядом реформи "тіпа як у NATO", є й хороші новини! Генерал Збройних сил Р. Хомчак розписав на головнокомандуючого Збройних сил Р. Хомчака ще одну квартиру. Третю! Тепер у столиці. Попередні він зі службових зробив приватними, одну приватизував на маму (це так мило)", - сообщил Тополя.
"Молодій сім‘ї головнокомандувача Р.Хомчака і губернаторші Чернігівської обл. Г.Коваленко дійсно потрібні нові квадратні метри!
Всім заздрісникам у погонах, які десятиліттями стоять у черзі на службове житло раджу заспокоїтися, брати приклад і сумлінно служити Народу", - пише фронтмен "Антитіл".
Він також вибачився, що знову пише про політику, а не свою творчість.