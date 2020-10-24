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Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя. ДОКУМЕНТ

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Обов'язковий пункт реформи армії на шляху до НАТО - надання державою мінімум трьох квартир головнокомандувачу Збройних сил.

Так іронізує в Facebook фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри ошалілу реорганізацію медичних сил, масову ліквідацію посад, виведення поза штат і звільнення фахових спеціалістів під виглядом реформи "тіпа як у NATO", є й хороші новини! Генерал Збройних сил Р. Хомчак розписав на головнокомандуючого Збройних сил Р. Хомчака ще одну квартиру. Третю! Тепер у столиці. Попередні він зі службових зробив приватними, одну приватизував на маму (це так мило)", - сообщил Тополя.

"Молодій сім‘ї головнокомандувача Р.Хомчака і губернаторші Чернігівської обл. Г.Коваленко дійсно потрібні нові квадратні метри!
Всім заздрісникам у погонах, які десятиліттями стоять у черзі на службове житло раджу заспокоїтися, брати приклад і сумлінно служити Народу", - пише фронтмен "Антитіл".

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Він також вибачився, що знову пише про політику, а не свою творчість.

Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен Антитіл Тополя 01
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен Антитіл Тополя 02
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен Антитіл Тополя 03

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Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен Антитіл Тополя 04

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    недавно Шварцнегеру была сделана очередная (седьмая) операция на сердце (заменили аортальный клапан).. сейчас он уже вернулся к обычной жизни..
    Пожелаем старику Арни здоровья и долгих лет жизни!
    Хомчак выписал себе квартиру в Киеве, это третья квартира главнокомандующего ВС, - фронтмен "Антител" Тополя - Цензор.НЕТ 6254
  • Maxim Ak-Murza
    Ты диви, как Хоме масть поперла при зеленой владе....Проснулся годами дремлющий талант бизнессмена?
  • 18c49ed2
    Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 4259
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