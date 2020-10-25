За фактами порушень у "день тиші" відкрито 29 кримінальних проваджень, складено 109 адмінпротоколів, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Найбільше порушень у "день тиші" зафіксовано в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції України.

"Станом на 21:00 суботи поліцейські зафіксували 891 заяву та повідомлення про порушення. За 29 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також поліцейські склали 109 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень виборчого законодавства", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що з усіх зафіксованих порушень 507 - пов'язані з незаконною агітацією. З них найбільше зафіксовано випадків агітації на білбордах - 218, 125 - агітація в будівлях, 83 - роздача агітаційної продукції, 35 - заклики голосувати за партію або кандидата, 17 - агітація у ЗМІ, 12 - агітація на автомобілях, 8 - агітація без ознак приналежності до політичної сили, 6 - встановлення агітаційних наметів, 3 - агітація в громадському транспорті.

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Найбільше порушень зафіксовано в Дніпропетровській області - 62, в Рівненській - 59, у Донецькій - 48, у Харківській - 44, у Львівській - 35, у Київській - 29, у Чернівецькій - 26, у Херсонській - 21, в Івано-Франківській - 17, в Одеській і Чернігівській - по 16, у Вінницькій, Миколаївській та Черкаській - по 15, у Кіровоградській - 14, у Києві - 13, у Полтавській - 12, у Волинській - 11, Житомирській - 10, у Тернопільській і Луганській - по 9, у Сумській - 5, у Хмельницькій - 4, в Запорізькій - 2.

За інформацією пресслужби, станом на 21:00 суботи поліцейські склали 109 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень. З них 51 протокол - за ст. 212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації), 47 - за ст. 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу...), 4 - за ст. 152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів), 2 - за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей), 2 - за ст. 212-14 (порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також по одному протоколу було складено за ст. 212-20 (порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму), ст. 173 (дрібне хуліганство) і ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського ...) КупАП.

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За 29 фактами відомості внесено до ЄРДР. З них 24 - за подіями, які були вчинені безпосередньо у "день тиші". З усіх кримінальних проваджень 8 - за ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача), 6 - за ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму), 3 - за ст. 185 (крадіжка), 3 - за ст. 158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців), 2 - за ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ще 2 - за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Також по одному кримінальному провадженню було відкрито за ст. 159-1 (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації чи агітації референдуму), ст. 382 (невиконання судового рішення), ст. 296 (хуліганство), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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