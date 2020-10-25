ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську. ФОТОрепортаж

У районі Городка в окупованому Луганську зіткнулися легковий автомобіль, маршрутне таксі й УАЗ. Унаслідок ДТП загинув ватажок незаконного збройного формування "батальйон "Привид" Олексій Марков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Донецкие новости".

Повідомляється, що ДТП сталася 23 жовтня. УАЗ їхав із увімкненими маячками та сиреною. Під час зіткнення він перекинувся.

Маршрутка "Газель" практично не постраждала, жінка, яка була за кермом легкового авто, зазнала незначних травм.

Дивіться також: Жителя окупованої Луганщини шляхом погроз змусили служити в "армії ЛНР", - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Через деякий час з'явилося повідомлення про те, що в цій ДТП загинув ватажок угруповання "Привид" Олексій Марков. Судячи з усього, він перебував в УАЗі.

Пізніше інтернет-ресурси найманців РФ підтвердили смерть Маркова, не називаючи причин.







Дивіться також: Російського генерала Гладких розірвало фугасом у Сирії. ВІДЕО вибуху