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Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол. ФОТО

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У Нікополі Дніпропетровської області на одній із дільниць 70-річний чоловік порвав видані йому бюлетені для голосування.

Про це повідомляє Нікопольський відділ поліції ГУ НП у Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.

"25 жовтня о 8:16 в Нікопольський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із дільниць чоловік порвав бюлетені для голосування. Зараз співробітники поліції щодо порушника складають протокол за ст. 212-23 КУпАП (пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування)", - повідомляють правоохоронці.

Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол 01

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Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол 02

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Топ коментарі

  • Igor Budnik b2adf589
    Так он имел искренние намерения
  • Vladimir Longer
    Его бюллетени, что хочет с ними, то и делает.
    Может это самый правильный выбор, потому как на многих участках баллотируются одни ган*оны и голосовать не за кого...
  • Привет
    Это у него были искренние намерения.... поэтому оправдать...
    а что...ослу можно а пенсионеру нельзя??
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