Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку. ФОТО

Поліція Вінницької області почала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій стосовно волонтера, який в обласному центрі проводив ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Цензор.НЕТ.

"25 жовтня поблизу однієї з виборчих дільниць на вулиці Андрія Первозванного чоловік штовхнув волонтера і пошкодив скриньку для проведення опитування "5 запитань від президента". Поліцейські встановили і затримали правопорушника. Ним виявився 46-річний житель Вінниці", - сказано в повідомленні.

Слідством розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), яка передбачає обмеження волі терміном до 5 років.

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Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Опитування проводять волонтери, з якими укладаються цивільно-правові угоди підряду.