Поліція затримала 132 жителів Житомирщини, які прибули до Києва для проплаченого голосування. ФОТО
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, в поліцію надійшло повідомлення про виявлення двох автобусів із громадянами біля виборчих дільниць у Святошинському районі столиці. Під час відпрацювання цієї інформації поліцейські знайшли два автобуси, в яких перебували 132 людини. Для встановлення анкетних даних та мети організованої в столицю поїздки всіх прибулих було опитано.
Під час першочергових слідчих дій правоохоронці вже встановили особу підозрюваного в організації цієї поїздки громадян із Житомирської області в Київ.
Зібрані дані внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років або позбавлення волі на термін від 2 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю упродовж 5 років.
У межах досудового розслідування встановлюються всі обставини цієї події.