Поліція затримала 132 жителів Житомирщини, які прибули до Києва для проплаченого голосування. ФОТО

Співробітники Святошинського РУ поліції Києва виявили два автобуси, якими для голосування в столицю прибули понад 130 жителів Житомирської області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в поліцію надійшло повідомлення про виявлення двох автобусів із громадянами біля виборчих дільниць у Святошинському районі столиці. Під час відпрацювання цієї інформації поліцейські знайшли два автобуси, в яких перебували 132 людини. Для встановлення анкетних даних та мети організованої в столицю поїздки всіх прибулих було опитано.





Під час першочергових слідчих дій правоохоронці вже встановили особу підозрюваного в організації цієї поїздки громадян із Житомирської області в Київ.

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Зібрані дані внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років або позбавлення волі на термін від 2 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю упродовж 5 років.

У межах досудового розслідування встановлюються всі обставини цієї події.