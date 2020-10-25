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Поліція затримала 132 жителів Житомирщини, які прибули до Києва для проплаченого голосування. ФОТО

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Співробітники Святошинського РУ поліції Києва виявили два автобуси, якими для голосування в столицю прибули понад 130 жителів Житомирської області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в поліцію надійшло повідомлення про виявлення двох автобусів із громадянами біля виборчих дільниць у Святошинському районі столиці. Під час відпрацювання цієї інформації поліцейські знайшли два автобуси, в яких перебували 132 людини. Для встановлення анкетних даних та мети організованої в столицю поїздки всіх прибулих було опитано.

Поліція затримала 132 жителів Житомирщини, які прибули до Києва для проплаченого голосування 01
Поліція затримала 132 жителів Житомирщини, які прибули до Києва для проплаченого голосування 02

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці вже встановили особу підозрюваного в організації цієї поїздки громадян із Житомирської області в Київ.

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Зібрані дані внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років або позбавлення волі на термін від 2 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю упродовж 5 років.

У межах досудового розслідування встановлюються всі обставини цієї події.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    то мабуть ленка прочитала его переписку с мендель
  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    Полиция задержала 132 жителя Житомирщины, прибывших в Киев для проплаченного голосования - Цензор.НЕТ 589
  • Валерия Ларченко b661826f
    зекретину глаз подбили?))))))))))
    Полиция задержала 132 жителя Житомирщины, прибывших в Киев для проплаченного голосования - Цензор.НЕТ 5767
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