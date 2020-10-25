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ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило "жує соплі", - Казанський. ФОТОрепортаж

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У Рубіжному Луганської області на території всього міста відкрито висять рекламні бігборди ОПЗЖ із закликом голосувати за третій номер у бюлетені.

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Багато партій вдаються до подібних трюків і намагаються якось нагадати про себе в день виборів, але тут вже зовсім явна агітація за конкретний номер, під яким йде ОПЗЖ", - зазначає він.

ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило жує соплі, - Казанський 01
ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило жує соплі, - Казанський 02
ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило жує соплі, - Казанський 03
ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило жує соплі, - Казанський 04

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"У країні, що воює, партія, відкрито пов'язана з урядом нашого противника, робить, що хоче, плює на всіх, нахабно і відкрито порушує закон про вибори, а вся вертикаль влади безсило жує соплі", - резюмує Казанський.

ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило жує соплі, - Казанський 05

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