"Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко. ФОТО
Про це Порошенко сказав після голосування на місцевих виборах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "ЄС".
"Ми дуже тверді і не змінюємо поглядів. І так, як ми голосували на минулих і позаминулих виборах, ми голосуємо і цього разу", – сказав Петро Порошенко.
"Зараз треба голосувати і підтримувати політичну силу, яка реалізує рух України до Європейського Союзу і не дасть нікому звернути з цього шляху, забезпечує реформу децентралізації, ініційовану мною і реалізовану нашою командою. І перешкоджає новій владі залізти в кишені громад", – додав Порошенко.
Порошенко зазначив, що за його президентської каденції бездоганно, відповідно до міжнародних стандартів було проведено три виборчі кампанії.
"Я сподівався, що Зеленський схаменеться і цю свою виборчу агітацію, яка відкидає нас від Європи, скасує. Спочатку це називалось "референдумом", потім "опитуванням", потім "соціологією". А потім назвали тим, чим воно є насправді, - незаконною передвиборчою агітацією Зеленського і його "слуг". Це найбільша фальсифікація за всю історію України", – вважає Порошенко.
"Це можна порівняти тільки з фальсифікацією часів Януковича у 2004 році. Я дуже сподівався, що виборча кампанія Януковича, яка отримала назву "Підрахуй", назавжди відійде в небуття", - додав лідер "ЄС".
Порошенко подякував виборцям, які ігнорують незаконне опитування. "Нічого, крім шкоди Україні, це не принесе", - вважає Порошенко.
Зазначається, що Марина Порошенко в коментарі журналістам також розповіла про свої першочергові завдання в Київраді.
"Сьогодні ми прийшли, щоб виконати свій громадянський обов’язок, і віддали свої голоси за політичну партію, яка, на наше переконання, може швидко й ефективно вирішити всі проблемні питання у новому складі Київської міськради. Ми упродовж останніх місяців не тільки звертали увагу на проблемні питання, але й допомагали киянам вистояти у важкій боротьбі з хворобою. Бо ми бачили неспроможність як центральної, так і міської влади вирішити такі питання", - заявила Марина Порошенко.
За її словами, новий склад Київради має відразу переглянути бюджет столиці, щоб виділити додаткові кошти на боротьбу з коронавірусом, обладнання, нові ліжка та залучення додаткового медичного персоналу.
"Також наша команда буде вимагати перегляду і аудиту попереднього бюджету Києва для того, щоб виявити проблемні місця і притягнути до відповідальності за бездіяльність винних", – говорить Марина Порошенко.
За її словами, останні пів року принесли Україні не тільки епідемію коронавірусу, а й економічну кризу.
"У нас є програма для збереження робочих місць, підтримки малого і середнього бізнесу. Я впевнена, що сьогоднішній день – це день іспиту для влади. І вже скоро ми побачимо оцінку, яку українське суспільство поставить владі", – додала вона.