"Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко. ФОТО

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає "опитування Зеленського" найбільшою виборчою фальсифікацією за всю історію України.

Про це Порошенко сказав після голосування на місцевих виборах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "ЄС".

"Ми дуже тверді і не змінюємо поглядів. І так, як ми голосували на минулих і позаминулих виборах, ми голосуємо і цього разу", – сказав Петро Порошенко.

"Зараз треба голосувати і підтримувати політичну силу, яка реалізує рух України до Європейського Союзу і не дасть нікому звернути з цього шляху, забезпечує реформу децентралізації, ініційовану мною і реалізовану нашою командою. І перешкоджає новій владі залізти в кишені громад", – додав Порошенко.







Порошенко зазначив, що за його президентської каденції бездоганно, відповідно до міжнародних стандартів було проведено три виборчі кампанії.

"Я сподівався, що Зеленський схаменеться і цю свою виборчу агітацію, яка відкидає нас від Європи, скасує. Спочатку це називалось "референдумом", потім "опитуванням", потім "соціологією". А потім назвали тим, чим воно є насправді, - незаконною передвиборчою агітацією Зеленського і його "слуг". Це найбільша фальсифікація за всю історію України", – вважає Порошенко.

"Це можна порівняти тільки з фальсифікацією часів Януковича у 2004 році. Я дуже сподівався, що виборча кампанія Януковича, яка отримала назву "Підрахуй", назавжди відійде в небуття", - додав лідер "ЄС".

Порошенко подякував виборцям, які ігнорують незаконне опитування. "Нічого, крім шкоди Україні, це не принесе", - вважає Порошенко.

Зазначається, що Марина Порошенко в коментарі журналістам також розповіла про свої першочергові завдання в Київраді.

"Сьогодні ми прийшли, щоб виконати свій громадянський обов’язок, і віддали свої голоси за політичну партію, яка, на наше переконання, може швидко й ефективно вирішити всі проблемні питання у новому складі Київської міськради. Ми упродовж останніх місяців не тільки звертали увагу на проблемні питання, але й допомагали киянам вистояти у важкій боротьбі з хворобою. Бо ми бачили неспроможність як центральної, так і міської влади вирішити такі питання", - заявила Марина Порошенко.

За її словами, новий склад Київради має відразу переглянути бюджет столиці, щоб виділити додаткові кошти на боротьбу з коронавірусом, обладнання, нові ліжка та залучення додаткового медичного персоналу.

"Також наша команда буде вимагати перегляду і аудиту попереднього бюджету Києва для того, щоб виявити проблемні місця і притягнути до відповідальності за бездіяльність винних", – говорить Марина Порошенко.

За її словами, останні пів року принесли Україні не тільки епідемію коронавірусу, а й економічну кризу.

"У нас є програма для збереження робочих місць, підтримки малого і середнього бізнесу. Я впевнена, що сьогоднішній день – це день іспиту для влади. І вже скоро ми побачимо оцінку, яку українське суспільство поставить владі", – додала вона.

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