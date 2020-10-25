Новини Фото • Революція в Білорусі

Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

25 190150
Білоруська опозиція заявляє про понад 100 тис. учасників протесту в останній день "народного ультиматуму" в Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на опозиційні телеграм-канали.

"Понад 100 тисяч людей зібралося сьогодні біля стели "Мінськ - місто-герой". Зараз колона протестувальників рухається проспектом Машерова в бік Богдановича", - йдеться в одному з них.

Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день народного ультиматуму, - опозиція 01
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день народного ультиматуму, - опозиція 02
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день народного ультиматуму, - опозиція 03
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день народного ультиматуму, - опозиція 04
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день народного ультиматуму, - опозиція 05

Фото/відео - TUT.by

Дивіться також: На жіночий марш у Мінську вийшли до п'яти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, переможцем яких було оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнає оголошені владою підсумки виборів, вважає їх сфальсифікованими.

Особливо масові виступи опозиції відбуваються в Мінську щонеділі.

Основний суперник Лукашенка на виборах Світлана Тіхановська через кілька днів після виборів поїхала до Литви через тиск силовиків. 13 жовтня Тіхановська висунула ультиматум Лукашенку: він до 25 жовтня має оголосити про свій відхід, інакше буде розпочато "національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах".

Серед вимог також звільнення всіх політв'язнів і припинення "насильства на вулицях".

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Злий Грицько
    Потом на работу, дальше любезничать с кацапами...
  • Andy Jumeirach
    Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день "народного ультиматума", - оппозиция - Цензор.НЕТ 4840
  • Alexey Lexx
    ...а потом начнется новый последний-припоследний ультиматум)...Шел 2027 год.Падал первый снег.На улицы Минска вышло 750 тыс.человек в последний день "Китайского предупреждения"...Сонный Лукашенко приоткрыл шторы,выглянул в окно,лениво зевнул..."К морозу,наверное,раз пенсионеров нет ...",-подумал Прусак и пошел бульбу хавать...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини