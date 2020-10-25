Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Білоруська опозиція заявляє про понад 100 тис. учасників протесту в останній день "народного ультиматуму" в Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на опозиційні телеграм-канали.

"Понад 100 тисяч людей зібралося сьогодні біля стели "Мінськ - місто-герой". Зараз колона протестувальників рухається проспектом Машерова в бік Богдановича", - йдеться в одному з них.

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Фото/відео - TUT.by

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У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, переможцем яких було оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнає оголошені владою підсумки виборів, вважає їх сфальсифікованими.

Особливо масові виступи опозиції відбуваються в Мінську щонеділі.

Основний суперник Лукашенка на виборах Світлана Тіхановська через кілька днів після виборів поїхала до Литви через тиск силовиків. 13 жовтня Тіхановська висунула ультиматум Лукашенку: він до 25 жовтня має оголосити про свій відхід, інакше буде розпочато "національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах".

Серед вимог також звільнення всіх політв'язнів і припинення "насильства на вулицях".