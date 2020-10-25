На Сумщині фейкова виборча комісія організувала голосування до сільради Соснівки, - поліція. ФОТО

На Сумщині працює незаконна дільнична виборча комісія, яка організувала голосування до сільської ради села Соснівка. Поліція почала кримінальне провадження за цим фактом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Національної поліції.

Зазначається, що про діяльність незаконної виборчої дільниці дізналися під час моніторингу в інтернеті подій, пов'язаних із передвиборчою кампанією.

"Встановлено, що в центрі населеного пункту, в приміщенні будинку культури, невідомі особи за попередньою змовою між собою відкрили так звану додаткову виборчу дільницю, де роздають самотужки надруковані бюлетені... Правоохоронці встановили, що особи, які організували імітацію дільниці, не лише встановили передбачені законодавством реквізити, а й розіслали місцевим жителям запрошення на голосування. Наразі встановлено, що до організації цієї "виборчої дільниці" може бути причетнм один із місцевих підприємців, проте ця інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що справу розпочато за ч.1 ст.157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача). Встановлюються обставини події, ведеться слідство.

Раніше про роботу незаконної дільничної виборчої комісії повідомила голова Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

За її словами, "комісія" організувала голосування до сільської ради громади, яка відмовляється входити до складу ОТГ.

"Діє вона під ідентичним номером, як і справжня ДВК - 590211. Бюлетені надрукували самостійно. Виборці йдуть на ту дільницю і голосують... Біля фейкової дільниці грає музика і людей запрошують на голосування, вони йдуть на самопроголошену дільницю замість справжньої, а у справжній дуже низька явка", - повідомила Айвазовська.

За словами представниці "Опори", нелегальна дільниця розташована в приміщенні приватної форми власності.

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