Екзитпол "Савік Шустер Студії": До Львівської міськради проходять ЄС, "Самопоміч", "Голос", ВО "Свобода" та "Варта". ІНФОГРАФІКА

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України. .