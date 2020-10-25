Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Чернівцях: Клічук - 29,1%, Михайлішин - 21,4%, Каспрук - 17,9%, Другановський - 13,6%. ІНФОГРАФІКА

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.