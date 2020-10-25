Екзитпол "Савік Шустер Студії": До міськради Чернівців проходить 6 політсил. ІНФОГРАФІКА

До міськради Чернівців проходять "Єдина альтернатива" (22.14%), "Слуга народу" (14.74%), "Команда Михайлішина" (12.21%), "Європейська Солідарність" (10.85%), "Пропозиція" (8.82%), "Народний контроль "(5.43%).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

П'ятивідсотковий бар'єр до міськради Чернівців подолали "Єдина альтернатива" (22.14%), "Слуга народу" (14.74%), "Команда Михайлішина" (12.21%), "Європейська Солідарність" (10.85%), "Пропозиція" (8.82%), "Народний контроль" (5.43%).

Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Також читайте: Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Чернівцях: Клічук - 29,1%, Михайлішин - 21,4%, Каспрук - 17,9%, Другановський - 13,6%. ІНФОГРАФІКА