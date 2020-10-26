На Вінниччині вночі двоє чоловіків напали на членів виборчкому і намагалися заволодіти документацією, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці Вінницької області затримала зловмисників, які вночі скоїли напад на членів дільничної виборчої комісії та намагалися заволодіти виборчою документацією, повідомляє поліція області.

"26 жовтня в Тульчинському районі вночі двоє чоловіків напали на виборчу комісію, яка після підрахунку голосів виходила з приміщення дільниці з виборчою документацією. Після виклику екіпажу поліції і застосування зброї поліцейським, який здійснював охорону і супровід членів комісії, нападників вдалося затримати. Нині вони надають свідчення слідчим", - йдеться в повідомленні на сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Як розповів начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко, близько четвертої години ранку у м. Тульчин до членів комісії, які виходили з приміщення будівлі, де розташувалася виборча дільниця, під’їхав автомобіль "Ауді".

"З машини вибігли двоє чоловіків і почали погрожувати фізичною розправою голові і членам комісії. Зловмисники намагалися відібрати у голови комісії бюлетені і виборчу документацію, звинувачуючи членів комісії у фальсифікації. Під час конфлікту співробітник поліції, який здійснював супровід транспортування документації членами дільничної комісії до територіальної виборчої дільниці, застосував табельну зброю і викликав колег. Це викликало обурення у правопорушників, і вони почали погрожувати розправою поліцейському", - повідомили в поліції.

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Правоохоронці затримали нападників і доставив у відділ поліції. Ними виявилися 25 та 29-річні жителі с.Нестерварка Тульчинського району. У момент скоєння правопорушення чоловіки перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Слідством розпочато кримінальні провадження за ч.3 ст.157 КК (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії) та ч.1 ст.345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).







Підозрювані затримані в процесуальному порядку. Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру.