Чоловік у Василькові привозив жителів на виборчу дільницю, щоб вони проголосували за одну з кандидаток: пропонував по 200 грн, - поліція. ФОТОрепортаж

У Василькові Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який обіцяв виборцям грошову винагороду за голосування за одну з кандидаток.

"На автомобілі Chevrolet чоловік привозив місцевих жителів на виборчу дільницю, щоб вони проголосували за одну з кандидаток в депутати. Вартість одного голосу коштувала 200 гривень. Однак, була одна умова – виборці повинні були сфотографувати свій бюлетень", - повідомляється на сайті поліції області, передає Цензор.НЕТ.

35-річний порушник був затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Як речові докази поліцейські вилучили гроші.

Слідчі Васильківського відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили зловмисникові про підозру за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця) Кримінального кодексу України.

За цим фактом проводиться досудове розслідування. Порушнику загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років.

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