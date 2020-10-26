Ексміністр Швайка заявив про побиття: "Копаєш ділянку, травичку плануєш посіяти, вибігають двоє з бітами". ФОТО

Під Харковом двоє невідомих у масках з бітами побили колишнього міністра аграрної політики Ігоря Швайка.

Як передає Цензор.НЕТ, Швайка повідомив, що інцидент стався вранці 26 жовтня біля його земельної ділянки.

Колишньому міністру розбили голову.

"Копаєш ділянку за парканом, травичку планую посіяти, зупиняється машина, вибігають двоє в масках з бітами, ... далі за текстом. Голову зашили, поїхали в 4-ту [лікарню]. Дякую лікарям швидкої та черговим Люботинської лікарні", - написав він у фейсбуці.

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Швайка був міністром у період правління уряду Арсенія Яценюка.