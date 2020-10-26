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Ексміністр Швайка заявив про побиття: "Копаєш ділянку, травичку плануєш посіяти, вибігають двоє з бітами". ФОТО

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Під Харковом двоє невідомих у масках з бітами побили колишнього міністра аграрної політики Ігоря Швайка.

Як передає Цензор.НЕТ, Швайка повідомив, що інцидент стався вранці 26 жовтня біля його земельної ділянки.

Колишньому міністру розбили голову.

"Копаєш ділянку за парканом, травичку планую посіяти, зупиняється машина, вибігають двоє в масках з бітами, ... далі за текстом. Голову зашили, поїхали в 4-ту [лікарню]. Дякую лікарям швидкої та черговим Люботинської лікарні", - написав він у фейсбуці.

Ексміністр Швайка заявив про побиття: Копаєш ділянку, травичку плануєш посіяти, вибігають двоє з бітами 01

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Швайка був міністром у період правління уряду Арсенія Яценюка.

Ексміністр Швайка заявив про побиття: Копаєш ділянку, травичку плануєш посіяти, вибігають двоє з бітами 02

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Топ коментарі

  • Серж Пир
    То тебе за бабки спижж...нные в министерстве прилетело, аграрий Экс-министр Швайка заявил об избиении: "Копаешь участок, травку планируешь посеять, выбегают двое с битами" - Цензор.НЕТ 7953
  • Roman Maksymyuk 11332737
    ну чому ж, траву цілком можна сіяти в зиму, виросте весною, для газонної трави це навіть вважається краще, ніж весною
  • Отто Кац 9b40776d
    На участке должен быть помповик. Он сильно успокаивает любителей бит.
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