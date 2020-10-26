У Дніпрі двоє чоловіків вибили двері виборчої дільниці й перешкоджали діяльності комісії, - поліція. ФОТО

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які вибили двері в приміщення дільниці й перешкоджали діяльності виборчої комісії в місті Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Національної поліції.

"25 жовтня близько 9-ї години вечора до поліції надійшло повідомлення, що на дільниці у Соборному районі м. Дніпро невідомі вчиняють хуліганські дії. Слідчо-оперативна група встановила, що група осіб намагається потрапити до приміщення виборчої дільниці, розташованої на території школи. Під час конфлікту двоє чоловіків вибили вхідні двері до кімнати, де члени виборчої комісії здійснювали підрахунок голосів, після чого втекли з місця подій", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розшукали і затримали чоловіків - ними виявилися 27-ми і 22-річний жителі міста Дніпро.

"Також як речовий доказ поліцейські вилучили автомобіль, на якому пересувалися затримані", - повідомили в поліції.

Відкрито два кримінальні провадження у ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача).

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