У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники. ФОТОрепортаж

У Білорусі почалися затримання учасників національного страйку. Від початку доби силовики затримали вже 86 осіб (станом на 11:30).

Про це повідомляє правозахисна організація "Вясна", передає Цензор.НЕТ

Найбільше затримань зафіксовано в Мінську - 65. Також затримання були в Бресті, Гомелі, Гродні, Новополоцьку, Борисові та Могильові.

Правозахисники зазначають, що від самого ранку приблизно сто осіб зібралися на прохідній великого хімічного підприємства "Гродно Азот". Їх почала затримувати міліція.

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Також затримання відбуваються біля будівлі "Білгазпромбанку". Демонстранти намагалися перекрити автомобільний рух.















Фото: tut.by