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У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники. ФОТОрепортаж

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У Білорусі почалися затримання учасників національного страйку. Від початку доби силовики затримали вже 86 осіб (станом на 11:30).

Про це повідомляє правозахисна організація "Вясна", передає Цензор.НЕТ

Найбільше затримань зафіксовано в Мінську - 65. Також затримання були в Бресті, Гомелі, Гродні, Новополоцьку, Борисові та Могильові.

Правозахисники зазначають, що від самого ранку приблизно сто осіб зібралися на прохідній великого хімічного підприємства "Гродно Азот". Їх почала затримувати міліція.

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Також затримання відбуваються біля будівлі "Білгазпромбанку". Демонстранти намагалися перекрити автомобільний рух.

У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники 01
У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники 02
У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники 03
У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники 04
У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники 05
У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники 06
У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники 07

Фото: tut.by

Топ коментарі

  • Valentin Nasus
    Общенациональная забастовка во всей красе: "три с половиной человека у парадного крыльца". Первая фотка: позируют с флагами. Вторая фотка: получают мандюдей от ОМОНа. Третья фотка: крыльцо свободно, предприятие работает, "не заметив потерю бойца".

    Беларуси - аминь!
  • Aleksandr Cubik
    насчёт ,,аминь" вы явно погорячились!!люди целенаправленно загоняют ,.таракана"в угол что называется в ,,щадящем режиме "как для себя так и в отношении окружающих так что всё делают правильно с чувством толком и расстановкой.(понятно что эффективность ниже но и стресса соответственно меньше) У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8696 У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8623
  • Valentin Nasus
    - Изя, а что это ты делаешь там у себя в кармане?
    - А это, Сарочка, я кручу фигу нашей бандитской власти. Это мой протест - в щадящем режиме. Никакого стресса. Но я её обязательно загоню в угол. Пока моя рука крутит фигу, она не работает на власть! Видишь, Сарочка, какой я хитрый?
    - А по-моему, Изя, ты просто занимаешься онанизмом. Попросту - дрочишь на свои страхи.
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