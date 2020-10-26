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Подружжя намагалося пронести з РФ авіаприлад з підвищеним радіаційним фоном, - Держприкордонслужба. ФОТО

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У ніч на 26 жовтня, під час перетину кордону двома особами в пункті пропуску "Бачівськ" на Сумщині, спрацював комплекс радіаційного контролю "Янтар".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Так, за даними відомства, вночі з Росії пішки поверталося подружжя українців. В одній із валіз, які несли із собою чоловік і жінка, співробітники пункту пропуску виявили авіаційний годинник "АЧС-1". Після перевірки авіаприладу радіометром-спектрометром "МКС-А03" прикордонники встановили, що радіаційний фон годинника перевищує норму майже вдесятеро.

Предмет з підвищеним радіаційним фоном вилучили. Компетентні органи мають встановити, чи є у діях подружжя ознаки злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В аеропорту Львова прикордонники виявили забруднений радіацією прилад, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Подружжя намагалося пронести з РФ авіаприлад з підвищеним радіаційним фоном, - Держприкордонслужба 01

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Годинник з фосфорними мітками на циферблаті. У мене був вольтметр з краплею фосфора на стрілці. Коли підносиш до нього лічильник Гейгера, він тріщить. Знайшли радіацію. Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9113
  • Алексей Зиновьев
    На моем рабочем столе в офисе стоят уже 13 лет. С "радиационным фоном". Дебилы.
  • Oleg Demchenko
    Звичайний фосфор не радіоактивний, в АЧС-1 солі радію який якраз і є радіоактивним.
    Погранци тут нідочого до речі - спрацьовують сцинтилятори якими облаштовані погранзони. А от чого немає сцинтиляторів у кацапів на кордоні мені не зрозуміло.
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