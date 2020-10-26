Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мінській гімназії № 36 відбувся страйк школярів, деякі вчителі страйкують разом з учнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.

Також страйк підтримали школярі 3-ї гімназії Мінська, заспівавши пісню "ГРАЙ, Білорусь".

Крім того повідомляється, що кілька мікроавтобусів приїхали до 18-ї гімназії на вулиці Калініна в Мінську. Силовики вивели когось, можливо школярів, з руками за спиною і посадили їх в автозак.

Раніше студенти різних університетів почали страйк у центрі Мінська. Кілька сотень студентів зібралися біля ЦУМу і потім вирушили в бік площі Перемоги. ДАІ перекрила дорогу в районі ЦУМу; недалеко від колони студентів були помічені автозаки. Одну з колон студентів у районі БНТУ розігнали силовики, почалися затримання.

Як пише Белсат, студентський страйк почали ФПМІ БГУ із сидячого страйку. Відео студентських протестів з'явилися після початку першої пари. Також студенти повідомляють у соцмережах, що студентів 3-4 курсу не пускають до університету, оскільки в них пари починаються пізніше, а вони хотіли підтримати страйк 1-2 курсу.

Студенти Білоруського державного медичного університету (БДМУ) також вийшли на акцію.

Студенти БДУІР (Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки) підтримали страйк і пішли університетом маршем із закликом приєднуватися.

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У МЛУ (Мінський державний лінгвістичний університет) до страйкарів вийшов один із викладачів, діалогу не вийшло і він показав нецензурні жести, і пішов.

Студенти БДУКІ (Білоруський державний університет культури і мистецтв) також виходять на протест.



Фото: сайт Белсат

Студенти Білоруського національного технічного університету пішли маршем біля університету. Вони плескають у долоні, скандують: "Віримо. Можемо. Переможемо" і "Страйк".

Нагадаємо, раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила 25 жовтня день "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не станеться і силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.