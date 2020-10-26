Ліквідовано канал постачання наркотиків в Івано-Франківське СІЗО, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Організували канал постачання наркотиків до установи двоє арештантів, які перебувають у статусі так званих "наглядачів". Допомагали їм доправляти заборонені речі двоє мешканців одного із районних центрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Для передачи наркотиков на территорию исправительного учреждения использовали так называемый метод "затягивания". Для этого натянули металлическую нить между забором СИЗО и домом напротив. Полученные наркотические средства и психотропные вещества арестанты распространяли среди арестованных.

Викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до СІЗО оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Івано-Франківського відділу поліції та оперативними працівниками виправної установи за процесуального керівництва Івано-Франківської місцевої прокуратури.



Правоохоронці встановили організаторів та учасників злочинної групи, а також шляхи передачі наркотиків до установи.



Встановлено, що організували канал постачання заборонених речей двоє співкамерників, які є так званими "наглядачами". Доставляти "товар" до СІЗО їм допомагали мешканці районного центру 33-х та 34-х років.

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Сьогодні, 26 жовтня, поліцейські викрили організаторів та учасників злочинної групи. Зокрема, двох затримали на прибудинковій території житлового будинку, що знаходиться навпроти СІЗО, під час передачі чергової партії наркотиків, а організаторів – після отримання пакунків. Під час санкціонованого обшуку камери правоохоронці вилучили марихуану, таблетки "субітекс", згортки з метамфетаміном, а також знаряддя за допомогою якого затягувались зазначені пакунки.

На даний час двох зловмисників затримано. Вирішується питання про повідомлення всім членам злочинної групи про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За даний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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