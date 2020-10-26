Місцеві вибори: У Житомирі бюлетені пакували у вирвані з зошитів листки паперу - не вистачило конвертів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На виборчих дільницях Житомира не вистачило конвертів - бюлетені пакували в листки паперу формату А4 і вирвані з учнівських зошитів. У ТВК кажуть, що забезпечували дільниці за необхідності і в межах кошторису.

Протоколи в Житомирську міську територіальну виборчу комісію (ТВК) почали привозити 26 жовтня ц.р. о другій годині ночі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Станом на 11:00 ранку представники виборчих дільниць все ще продовжували привозити протоколи виборчих бюлетенів до ТВК, яка працює в приміщенні Житомирської міської ради.

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За словами голови виборчої комісії №181418 Марини Цібене, їм не вистачило конвертів для пакування протоколів.

"Нам не вистачило конвертів, і тому бюлетені довелося пакувати в листки паперу формату А4 і з учнівських зошитів. Тому що дуже багато кандидатів, все це окремо упаковується. Хотілося б мати якісь методичні матеріали. І бажано було б отримати їх трохи раніше, щоб люди могли ознайомитися з інформацією та підготувати своїх членів ДВК. ​​Тоді, я думаю, і здача пройшла б краще, і люди не втомлювалися б так, тому що тут все вийшло так, що ми багато чого не знали", - зазначила вона.

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Заступник голови Житомирської ТВК Костянтин Байдик розповів кореспондентам, що виборчі дільниці всім необхідним забезпечували за потребою: "Ми забезпечили всі дільничні виборчі комісії матеріалами в тій кількості, яку ми вважали достатньою, враховуючи те, що саме ми могли придбати згідно з кошторисом".

Костянтин Байдик каже, що останній день здачі протоколів за підсумками голосування - 3 листопада. Результати голосування, згідно із законодавством, остаточно мають бути встановлені 6 листопада.

Додамо, що явка виборців на місцевих виборах 2020 року в Житомирі становила 28,8%.