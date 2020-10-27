Унаслідок пожежі в 12-поверховому будинку в Києві евакуювали 20 осіб, загинув чоловік, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Повідомлення про подію надійшло о 00:20 27 жовтня.
Встановлено, що в 12-поверховому житловому будинку, в одній із кімнат квартири на 12 поверсі виникла пожежа на площі 30 кв. м. із поширенням вогню на балкон. Пожежні відразу розпочали евакуацію людей і гасіння пожежі. У ході ліквідації, по сходовій клітці були евакуйовані 20 мешканців будинку, з яких 8 дітей.
О 1:38 пожежу було локалізовано, а о 2:01 ліквідовано. На жаль, у ході гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловічої статі. Унаслідок пожежі знищено меблі, домашні речі, закопчені стіни та стеля квартири.
Також, під час ліквідації пожежі, рятувальники вкотре зіткнулися з проблематикою запаркованості прибудинкової території, що унеможливило проїзд і подальше встановлення пожежної автодрабини для гасіння пожежі із зовнішньої сторони будинку і можливої евакуації жителів. Разом із тим, окремою перешкодою для швидкої ліквідації пожежі стало значне горюче навантаження в квартирі, що створило велику температуру і заважало пожежникам швидко дістатися до осередку пожежі, адже їм доводилося мало не на колінах пробиратися через гори сміття та мотлоху.
На місці події працювали 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 27 осіб особового складу. Причина виникнення пожежі з'ясовується.