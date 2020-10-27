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Киянин намагався незаконно ввезти 29 смартфонів iPhone 12 загальною вартістю понад 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України запобігла створенню трафіку нелегального переправлення в нашу країну через Міжнародний аеропорт "Бориспіль" високоліквідної продукції відомого світового виробника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що житель столиці намагався налагодити канал оптового ввезення з однієї з країн Близького Сходу мобільних телефонів без обов'язкового письмового декларування та сплати митних платежів. Контрабандний товар чоловік планував переправляти своєму спільникові в Одесу для продажу через точки роздрібної торгівлі.

Під час перевірки багажу в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у фігуранта 29 телефонів Iphone 12, які він намагався приховати від митного контролю. Вартість вилученого товару становить понад мільйон гривень.

Наразі тривають заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

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Киянин намагався незаконно ввезти 29 смартфонів iPhone 12 загальною вартістю понад 1 млн грн, - СБУ 01
Киянин намагався незаконно ввезти 29 смартфонів iPhone 12 загальною вартістю понад 1 млн грн, - СБУ 02
Киянин намагався незаконно ввезти 29 смартфонів iPhone 12 загальною вартістю понад 1 млн грн, - СБУ 03

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Топ коментарі

  • rock-n-roll
    Наверняка их было 30. Один не засчитали, как личный этого "предпринимателя".
  • Александр Лихошва
    Эта новость я так думаю должна отвлечь от обосраных выборов Зе команды ?
  • Джетро
    Смартфон за 30 тыс. грн - высоколиквидный товар? Кто-то путает понятия "очень дорогой" и "высоколиквидный".
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