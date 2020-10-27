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В одній із будівель виборчої комісії в Одесі знайшли димову гранату, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Поліція перервала роботу виборчої комісії через виявлену димову шашку у вбиральні будівлі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Димову шашку виявили в туалеті державної установи на вулиці Генерала Петрова.

Перевірка завершена, поліцейські на місці події виявили піротехнічний виріб - ручну димову гранату, яка до категорії боєприпасів не належить. ТВК працює в звичайному режимі.

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В одній із будівель виборчої комісії в Одесі знайшли димову гранату, - Нацполіція 01
В одній із будівель виборчої комісії в Одесі знайшли димову гранату, - Нацполіція 02
В одній із будівель виборчої комісії в Одесі знайшли димову гранату, - Нацполіція 03

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