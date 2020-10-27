ДТП на трасі Київ-Обухів: рятувальники звільнили з понівечених автомобілів 8 осіб. ФОТОрепортаж
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Вранці поблизу автобусної зупинки с. П'ятихатки на автодорозі Р-01 (Київ-Обухів) зіткнулися два легкові автомобілі, постраждали вісім людей. Рятувальники звільнили з понівечених автомобілів 8 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
ДТП сталася 27 жовтня о 7:30 поблизу автобусної зупинки с. П'ятихатки на атодорозі Р-01 (Київ-Обухів). За даними рятувальників, зіткнулися два легкові автомобілі "Opel" і "Nissan Qashqai".
Рятувальники деблокували постраждалих із пошкоджених автомобілів: зокрема з "Опеля" звільнили п'ятьох осіб і трьох із "Ніссана". Двоє людей госпіталізовані.
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