ДТП на трасі Київ-Обухів: рятувальники звільнили з понівечених автомобілів 8 осіб. ФОТОрепортаж

Вранці поблизу автобусної зупинки с. П'ятихатки на автодорозі Р-01 (Київ-Обухів) зіткнулися два легкові автомобілі, постраждали вісім людей. Рятувальники звільнили з понівечених автомобілів 8 осіб.