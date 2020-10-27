У Києві посеред вулиці іноземець заколов ножем чоловіка, підозрюваного затримано, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали іноземця, підозрюваного у вбивстві чоловіка. Зараз слідчі почали кримінальне провадження і повідомили затриманому про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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Близько 3-ї години до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Перемоги лежить чоловік із ножовими пораненнями. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група та лікарі.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, правоохоронці провели на місці першочергові слідчі дії, опитали свідків та очевидців, а також вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження.

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"На місці ми встановили, що біля ресторану між 31-річним чоловіком із невідомим виник конфлікт. У ході з’ясування відносин незнайомець кілька разів вдарив опонента ножем, після чого втік. Потерпілий гр-н Грузії помер на місці події. Під час відпрацювання отриманої інформації вже через декілька хвилин ми чітко знали, хто причетний до скоєння злочину та те, що з місця події зловмисник поїхав автівкою. Відразу у столиці була введена спеціальна поліцейська операція по розшуку та затриманню ймовірного підозрюваного у вбивстві. Завдяки камерам відеоспостереження, встановленних у рамках програми "Безпечне місто", ми встановили маршрут пересування підозрюваного та почали його переслідувати. Орієнтування відразу передали колегам із Київської області та завдяки злагодженій роботі ми затримали зловмисника на трасі за 55 кілометрів від Києва", - повідомив він.

Громадянина Казахстану, 1980 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він надає покази слідчим. Крім того, правоохоронці перевіряють законність його перебування на території України.

"За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №10 повідомили затриманому про підозру. Найближчим часом підозрюваному суд обиратиме запобіжний захід. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі", - додав генерал поліції Андрій Крищенко.





Фото: сайт поліції