Проректора затримано на хабарі $5 тис. за передання в користування госпприміщення одного з вишів Сумщини підприємцеві, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Викрито та затримано одного з керівників Сумського вищого навчального закладу під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 5 тис. доларів США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, проректор одного з вишів у Сумській області вимагав та отримав від приватного підприємця 5 тис. доларів США за передання в користування господарських приміщень, що належать навчальному закладу, та укладання відповідного договору.

Зараз слідчі дії тривають, вирішується питання про повідомленні йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Також читайте: Керівництво одного з вузів ДФС на Київщині вказувало курсантам, за кого голосувати на виборах, - прокуратура





