Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Захід проводиться для попередньої оцінки можливих місць проведення ремонтно-будівельних робіт на причалі.
Американська команда проводить технічне обстеження споруд за допомогою локаторів бокового огляду та гідрографічне обстеження ділянки акваторії. Результатом цієї роботи стане детальний звіт із висновками, що потрібно зробити для реконструкції та посилення причалу № 29, планування подальших ремонтно-відновлювальних робіт.
Роботи з підводного обстеження гідроспоруд американські фахівці проводять спільно з українськими колегами-водолазами. Окрім фактичних результатів, спільне виконання завдань дасть змогу військовослужбовцям обох країн також обмінятися практичним досвідом, ознайомитись з технічним обладнанням для підводних робіт, особливостями організації водолазних робіт.