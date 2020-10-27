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Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України. ФОТОрепортаж

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Фахівці спеціалізованого підрозділу ВМС США Underwater Construction Team One (UCT-1) розпочали роботи з підводного огляду та гідрографічних промірів у районі одного з причалів порту Южний, нещодавно переданого для потреб українських ВМС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 01

Захід проводиться для попередньої оцінки можливих місць проведення ремонтно-будівельних робіт на причалі.

Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 02
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 03

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Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 04
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 05

Американська команда проводить технічне обстеження споруд за допомогою локаторів бокового огляду та гідрографічне обстеження ділянки акваторії. Результатом цієї роботи стане детальний звіт із висновками, що потрібно зробити для реконструкції та посилення причалу № 29, планування подальших ремонтно-відновлювальних робіт.

Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 06
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 07
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 08

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Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 09
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 10
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 11

Роботи з підводного обстеження гідроспоруд американські фахівці проводять спільно з українськими колегами-водолазами. Окрім фактичних результатів, спільне виконання завдань дасть змогу військовослужбовцям обох країн також обмінятися практичним досвідом, ознайомитись з технічним обладнанням для підводних робіт, особливостями організації водолазних робіт.

Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 12
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 13

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Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 14
Водолази США обстежують гідроспоруди в акваторії порту Южний для обладнання бази ВМС України 15

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Топ коментарі

  • Envoy
    Сейчас у ваты огненный смерч из дупла вырвется .
  • Злий Грицько
    Та й сама б база ВМС США там би не завадила...
  • Olia Prokofieva
    Трижды Супер!!!
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