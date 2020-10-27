Росіяни перестають пишатися окупацією Криму, - опитування "Левада-центру". ТАБЛИЦЯ

Наприкінці вересня соціологи опитали росіян на тему гордості та ідентичності і серед запропонованих приводів для гордості виявився пункт "приєднання Криму".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За даними дослідження, 30% росіян заявили, що відчувають гордість у зв'язку з окупацією Криму.

Таке ж опитування проводилося в 2017 і 2018 роках. Тоді про свою гордість заявили 43% і 45% відповідно.

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Опитування проведене 25-30 вересня 2020 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1605 осіб віком від 18 років і старших у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом із даними попередніх опитувань. Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує 2,9% для показників, близьких до 25%/75%.