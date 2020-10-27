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Росіяни перестають пишатися окупацією Криму, - опитування "Левада-центру". ТАБЛИЦЯ

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Наприкінці вересня соціологи опитали росіян на тему гордості та ідентичності і серед запропонованих приводів для гордості виявився пункт "приєднання Криму".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За даними дослідження, 30% росіян заявили, що відчувають гордість у зв'язку з окупацією Криму.

Таке ж опитування проводилося в 2017 і 2018 роках. Тоді про свою гордість заявили 43% і 45% відповідно.

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Росіяни перестають пишатися окупацією Криму, - опитування Левада-центру 01

Опитування проведене 25-30 вересня 2020 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1605 осіб віком від 18 років і старших у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом із даними попередніх опитувань. Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує 2,9% для показників, близьких до 25%/75%.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    Как вы будете драпать, суки!
    Все бросая и все кляня,
    Патетично ломая руки -
    "А меня-то за что, меня?
    Ну какой я, к херам, агрессор?
    Я ж не путин и не шойгу!
    Я ж не доктор и не профессор -
    Что я знаю и что могу?
    Мне ваще что хохлы, что греки!
    Разбирать их - не мой, блин, труд!
    Мне ж сказали - Крым наш навеки!
    Кто же знал, что опять наврут?
    Мне сказали - и я, не споря,
    Верил в новые рубежи!
    Я ж все продал, чтоб жить у моря!
    И куда мне теперь - в бомжи?!"

    Как вы будете бить друг друга -
    Локтем, когтем, бедром, багром,
    Дочь - мамашу, супруг - супруга,
    На последний спеша паром!
    Рвать одежду, топтать упавших,
    Биться мордами о забор
    С обреченностью проигравших,
    Осознавших свой приговор,
    Как вы будете лезть на стенку,
    Получая прикладом в лоб,
    А очнувшись - зубрить Шевченко,
    Чтоб опять на колени - хлоп!
    Но не пустят рабов до рая,
    Сколько вы ни лижите плеть,
    Лишь потыкают берцем с края
    И презрительно бросят: "Геть".

    Ну а тем, кто в одном исподнем
    Все ж сумеет прорваться в порт,
    Чтоб по скользким от крови сходням
    На последний взобраться борт,
    Только более будет тяжко,
    И не от тесноты кают,
    Просто рушащаяся Рашка -
    Это очень плохой приют.
    Вам от бублика выйдет дырка,
    А возможно - и в голове,
    Вас поучит еще Кадырка
    Шариату в своей Москве.
    А считавших, что только яйца
    Круче русской блатной души,
    Приспособят пахать китайцы
    Целый день за стакан лапши.

    Да и собственные бандиты,
    Раздражительные весьма,
    Будут очень на вас сердиты.
    После - голод, зима, чума...
    Пусть хоть всех вас затравят псами
    Иль утопят в дерьме параш,
    Заслужили вы это сами,
    Всей страною вопя: "Крым наш!"
    Ибо подлости - нет прощенья!
    Заслужил - что купил, то жуй! -
    Не один лишь тиран отмщенье,
    Но и каждый его холуй.
    Все получите честь по чести,
    Вас ничто уже не спасет.
    А в бомжи или в грузы 200 -
    Это, суки, уж как повезет.

    2018 (Ю. Нестеренко)
  • Garry Grant
    "Россияне"-это говно.Тут не погордишься.
  • 18c49ed2
    Не смеются "Искандеры"
    Приуныли "Тополя".....
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