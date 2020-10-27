Новини • Фото • Фотошопи політиків Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах 20:41 27.10.2020 34 076192 Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ" Читайте на "Цензор.НЕТ": Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? ВIДЕО Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар Читайте на "Цензор.НЕТ": Виборець показав нам х#й. Партію занапастив довбо#бізм, - "слуга народу" Дубінський Більше фотошопів дивіться тут Зеленськиймісцеві вибориПорошенкофотожабаСлуга народуВерещук Поділитися Поділитися у Facebook Поділитися у Twitter Поділитися у Telegram Поділитися у WhatsApp Поділитися у Viber Скопіювати посилання Коментувати