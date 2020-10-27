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Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах

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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? ВIДЕО

Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах 02

Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах 03

Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар

Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах 05

Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах 06

Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виборець показав нам х#й. Партію занапастив довбо#бізм, - "слуга народу" Дубінський

Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах 08

Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах 09

Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах 10

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    Зеленая фанера над Парижем. Провал Зе!команды на местных выборах в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4314
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    Зеленая фанера над Парижем. Провал Зе!команды на местных выборах в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 885
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