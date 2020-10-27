Новини Фото • Агресія Росії проти України, Оборона

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

3 22716
На базі одного з зенітних ракетних дивізіонів, що виконує завдання в оперативно-тактичному угрупованні "Схід", відбулися інструкторсько-методичні заняття з начальниками протиповітряної оборони бригад та командирами зенітних ракетно-артилерійських дивізіонів.

У ході занять військовослужбовці тренувалися виявляти та знищувати реальні та імітовані повітряні цілі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресгрупу ОТУ "Схід". До заходу бойової підготовки залучалися розрахунки зі штатними засобами ураження.

За легендою, постом візуального спостереження виявлено БПЛА противника, після чого чергові сили та засоби протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність. Зокрема, мобільна вогнева група у складі двох зенітних ракетних комплексів "Оса" та розрахунку ЗПУ-1 висунулись на тимчасові стартові позиції. Після чого радіолокаційною станцією ЗРК "Оса" було здійснено пошук та виявлення повітряної цілі з її подальшим умовним знищенням.

За словами керівника занять, розрахунки діяли професійно та впевнено, цілі, які були поставленні – досягнуті у повному обсязі. Особовий склад підрозділів та частин ППО готовий до виконання завдань за призначенням.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 01
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 02
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 03
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 04
Фото: ОТУ "Схід"

Дивіться також: СБУ провела на Луганщині навчання з нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 05
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 06
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 07
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 08
Фото: ОТУ "Схід"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Група катерів ВМС України разом з есмінцем ВМС Великої Британії Dragon провела спільне тренування в Чорному морі. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 09
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 10
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 11
Фото: ОТУ "Схід"

Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ Схід 12
Фото: ОТУ "Схід"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патрульний катер ВМС України провів у Чорному морі спільне тренування з есмінцем ВМС США. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Володимир Вовкодав 6dedfd78
    С Учетом , что в Нагорном Карабахе были Уничтожены Все Осы , - Нужно менять стратегию , а лучше менять стратегию по техническому перевооружению.
  • Игорь Наумчук
    Недавно наші "випадково" перехопили керування й посадили безпілотник ОБСЄ! Віддали,звісно,й вибачилис! Ось такі "тренування" були б дуже корисні!
  • LVA smart
    С.ка..., кому нужна эта лапша на уши ?!
    *********** - нихера не видят, откуда нам увидеть беспилотники, а уж тем более им противостоять, у нас все осталось в этом деле совковое !?

    Лучше займитесь соответствующими разработками или покупками !!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини