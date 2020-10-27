Військовослужбовці тренувалися виявляти і знищувати ворожі безпілотники на Донеччині, - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж
У ході занять військовослужбовці тренувалися виявляти та знищувати реальні та імітовані повітряні цілі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресгрупу ОТУ "Схід". До заходу бойової підготовки залучалися розрахунки зі штатними засобами ураження.
За легендою, постом візуального спостереження виявлено БПЛА противника, після чого чергові сили та засоби протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність. Зокрема, мобільна вогнева група у складі двох зенітних ракетних комплексів "Оса" та розрахунку ЗПУ-1 висунулись на тимчасові стартові позиції. Після чого радіолокаційною станцією ЗРК "Оса" було здійснено пошук та виявлення повітряної цілі з її подальшим умовним знищенням.
За словами керівника занять, розрахунки діяли професійно та впевнено, цілі, які були поставленні – досягнуті у повному обсязі. Особовий склад підрозділів та частин ППО готовий до виконання завдань за призначенням.