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У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею. ФОТОрепортаж

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У Збройних Силах України відбувається конкурс на найкращу артилерійську, мінометну, причіпну, самохідну, реактивну, протитанкову батареї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 01
У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 02

Участь у змаганнях, що відбуваються на полігоні Міжвидового центру підготовки підрозділів ракетних військ і артилерії, беруть 14 артилерійських підрозділів і понад пів тисячі військовослужбовців. Це батареї від Сухопутних військ, Військово-Морських сил та Десантно-штурмових військ.

Змагання відбуваються у чотирьох номінаціях. Перша - індивідуальна - зі стрільби та управління вогнем. У другій, спеціальній, номінації конкурсанти демонструють уміння і практичні навички у роботі на штатній бойовій техніці. Третя - спортивна номінація. Заключна, тактична номінація є комплексною вправою, що включає зайняття, обладнання позицій та бойову стрільбу на влучність по навчальних цілях.

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У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 03
У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 04
У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 05

"Ми більше звертаємо увагу на розрахунок даних по цілі. Всі математичні дії намагаємося проводити в так званому "ручному режимі", без використання мікрокалькуляторів та новітніх операційних систем. Оскільки, наприклад, якщо противник застосовує засоби радіоелектронної боротьби, то старший офіцер батареї здійснити топогеодезичну прив’язку за допомогою свого GPS-навігатора уже не зможе. Тому артилеристи мають уміти обходитися й без сучасних гаджетів", - пояснив головний суддя спеціальної номінації конкурсу підполковник Віталій Дикій.

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У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 06
У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 07
У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 08
У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 09
У ЗСУ відбувається конкурс на найкращу артилерійську батарею 10

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Конкурс триватиме до 30 жовтня. 3 листопада, у день професійного свята артилеристів та ракетників, відбудеться нагородження переможців змагань. Найкращі підрозділи отримають як грошову винагороду, так і перехідні призи.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Не скажи. Наша арта была очень и очень. Кацапов знатно кошмарила.
  • 18c49ed2
    Да-да. Именно на передке, а не в Олешковских песках.
  • Алло Алло
    Как в старые-добрые сороковые.
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