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У Кривому Розі 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху. ФОТО

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У Кривому Розі під час руху вантажного поїзда зійшли з рейок 14 вагонів. На місці працює поліція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.

"28 жовтня о 4.10 на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного поїзда зійшли з рейок 14 вагонів. В результаті події люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

У Кривому Розі 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху 01

За попередніми даними, аварія сталася внаслідок роз'єднання зчеплення між вагонами. Зараз вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

У Кривому Розі 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху 02

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Я даже знаю за кого голосовал машинист В Кривом Роге 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения - Цензор.НЕТ 6519 В Кривом Роге 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения - Цензор.НЕТ 4683
  • Сергей Марикуца
    На фоне темы о списании вагонов, какое-то ванговое проишествие.
  • Богдан Сварга
    Передвісник для одно криворізького віслючка.
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