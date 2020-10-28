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Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти. ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський у день 76-ї річниці вигнання нацистських загарбників з України вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна завжди пам’ятатиме тих, хто віддав своє життя, звільняючи нашу землю від загарбників. За мир українці заплатили надзвичайно високу ціну, і найвищою шаною добрій пам’яті полеглих є наша з вами відданість справі збереження миру", – сказав Зеленський.

Від імені президента України було встановлено вінок до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави у Києві.

Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти 01

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зі свого боку написав у соцмережі Twitter: "Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто ціною власного життя звільнив Україну від фашистських військ. Герої того часу без вагань стали на захист майбутнього своєї країни. Ми вклоняємося всім, хто звільнив рідну землю від ворога, і пишаємося їхнім героїзмом та стійкістю!".

Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    Дятел зеленожопый, украинцы заплатили высокую цену за победу над нацизмом, а не за мир любой ценой, как ты, чмо
  • Ksenia VB
    Мир не зберігають.
    Його виборюють. Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить - Цензор.НЕТ 440
  • Yuriy Smith
    Гитлер как то не додумался морить немцев голодом(умышленно)
    Хотя.... для Сралина украинцы своими же не были, не жалко значит. А быдлоразумковы и зеленские прославляют жуковых и сралиных, "забывая" шо без Сралина войны бы и близко не было(раздел польши между двумя носителями усов и полезных идей)))
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