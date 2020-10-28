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Сили спецоперацій ЗСУ проводять навчання зі знешкодження ДРГ противника на кордоні з окупованим Кримом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Херсонщині тривають планові тренування підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України зі складу угруповання військ, які несуть бойову службу на кордоні з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Як повідомив командувач об'єднаними силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, нагальна потреба цих тренувань продиктована наявністю на території, прилеглій до півострова, стратегічно важливих об'єктів з високим ступенем загрози терористичних посягань.

"Загальна тематика навчань — відпрацювання комплексу превентивних заходів, спрямованих на забезпечення належного рівня захисту таких об'єктів від можливих терористичних загроз. Тренування відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, місцевими органами державної влади й місцевого самоврядування", - зазначив Наєв.

За словами командувача, під час навчань, головним завданням для військових - є відпрацювання механізмів виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп противника. Практична складова відпрацьовується щодня, як вдень, так і вночі.

"Підвищення рівня навченості особового складу протидиверсійних підрозділів — є запорукою успішної протидії терористичним загрозам з боку противника в смузі відповідальності угрупування військ на півдні України та забезпечення безпеки наших громадян", - підсумував генерал-лейтенант Наєв.

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Сили спецоперацій ЗСУ проводять навчання зі знешкодження ДРГ противника на кордоні з окупованим Кримом 01
Сили спецоперацій ЗСУ проводять навчання зі знешкодження ДРГ противника на кордоні з окупованим Кримом 02
Сили спецоперацій ЗСУ проводять навчання зі знешкодження ДРГ противника на кордоні з окупованим Кримом 03
Сили спецоперацій ЗСУ проводять навчання зі знешкодження ДРГ противника на кордоні з окупованим Кримом 04

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Топ коментарі

  • Maksim Gavrulyk
    Наші військові завжди тренуються , а це залог успіху військової операції!!!
  • Павел Прилуцкий 322bab26
    Відпрацювання техніки виявлення та знешкодження ДРГ під час навчаннь абсолютно необхідна для ведення реальних бойових зіткнень. Молодці хлопці.
  • Volodymyr Zahrebelnyi
    Головне, що підготовка триває, а це вже позитив.
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