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Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів. ФОТОрепортаж

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103 предмети, деяким з яких, можливо, понад п'яти століть, киянин намагався незаконно вивезти в Амстердам через аеропорт "Бориспіль".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна митна служба в Facebook.

"Працівниками Київської митниці Держмитслужби вилучено старовинні мідні персні, наконечники до стріл, монети Європи (1512 рік), Російської Імперії (1894 рік) та Третього рейху (1933 рік), військові німецькі нагороди, в тому числі ордени "Залізний хрест", металеві портсигари часів Третього рейху з тавром "Alpaccа" 750 проби, пряжки, печатки, небезпечні бритви "Solingen", всі - з нацистською символікою, польові телефони, танковий телескоп, наручні та кишенькові годинники, чарки у філігранному виконанні тощо. Предмети були в речах пасажира, який відлітав через аеропорт "Бориспіль" до Нідерландів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для проходження митного контролю 39-річний киянин скористався "зеленим коридором", чим засвідчив, що не має предметів, обов'язкових до декларування, або таких, на вивезення яких потрібен дозвіл.

Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів 01

Однак, при перевірці ручної поклажі, в рюкзаку пасажира митники виявили окремі предмети культурного споживання і предмети військового зразка.

Це стало підставою для перевірки багажних місць цього громадянина.

Система сканування виявила наявність значної кількості металевих предметів у валізах пасажира, після чого весь його багаж був оглянутий.

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Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів 02

"Загалом митники виявили 103 предмети, які не були задекларовані письмово. За консультацією з приводу переміщення цих предметів через митний кордон України на момент проходження митного контролю чоловік до співробітників Київської митниці не звертався.

У своїх поясненнях громадянин намагався заперечити, що дані предмети мають культурну цінність і повідомив, що скуповував їх на "блошиних ринках" для клієнтів в Амстердамі. Однак підтвердити свої слова дозвільними документами, що давали б йому право вивезти предмети за кордон, пасажир не зміг", - повідомили у відомстві.

Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів 03

Зазначається, що експертна оцінка виявленого буде проведена додатково. Вона встановить вартість і цінність цих предметів.

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Митниками складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.

Предмети вилучені до винесення судом рішення у справі.

Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів 04
Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів 05
Фото: Держмитслужба / Facebook

Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів 06

Топ коментарі

  • ХутинПуйло fc5220ea
    Як задовбали ці дебіли. Чого це він не може вивезти свої речі? Бидлячий закон про культурні цінності, коли 2культурною цінністю" можуть обізвати 5 копійок 1935 року.
  • Паравоз
    "Железный крест", печати Третьего рейха ... - культурное наследие Украины.
    С какого дуба?
  • Эдуард Силенко
    Одна приватна колекція поповниться за рахунок іншої приватної колекції....
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