Військовий злочинець з окупованого Криму Мартоян (Самвел) прибув до Карабаху. ФОТО

Ватажок так званого "Союзу добровольців Криму", представник вірменської громади в окупованому РФ Сімферополі Армен Мартоян прибув у Нагірний Карабах "з гуманітарною місією".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на низку ЗМІ.

Терориста Мартояна прийняв "глава" самопроголошеної "Республіки Арцах" Араїк Арутюнян.

Як повідомило вірменське видання "Іравунк", Армен Мартоян мав доставити "деякі товари для перевезення в Нагірний Карабах".

"В аеропорту Мартояна зустріли голова партії "Союз Конституційне право" (СКП), керівник клубу "Друзі Криму" Айк Бабуханян і бойові товариші Самвела", - пише видання.

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Мартоян (відомий також на прізвисько Самвел) є підозрюваним у спричиненні тілесних ушкоджень та викраденні громадян України. Він був керівником однієї з рот так званої "Самооборони Криму" - незаконного збройного формування, яке брало участь в окупації Криму за вказівкою російських військових.

Під час захоплення півострова Самвел блокував аеропорт Сімферополь, не раз нападав на журналістів, погрожував їм "жорстокою розправою".

Правозахисники не раз заявляли про причетність Самвела й очолюваного ним незаконного збройного формування до численних злочинів у Криму, більша частина яких досі не розкрита.

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Зокрема, "Самооборона Криму" причетна до викрадення 3 березня 2014 року і вбивства Решата Аметова. Також Самвел звинувачується у викраденні кримських активістів Андрія Щекуна і Анатолія Ковальського.